شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي النجيلة يطالبون بإدراج المسجد الكبير ضمن خطة «الأوقاف» للإحلال والتجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب عدد كبير من أهالي النجيلة بإدراج المسجد الكبير التابع لمديرية الأوقاف ضمن خطة الوزارة للإحلال والتجديد. ويرى الأهالى المترددون على الصلاة في المسجد، أنه قديم وآيل للسقوط، والدورات لا تصلح للاستخدام الآدمي، ويحتاج بالفعل إلى نظرة من الوزارة لإعادة تأهيله، ليتناسب مع وضع المدينة على الطريق الدولى الهام الذي يربط المسافرين من وإلى ليبيا عبر هذا الطريق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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