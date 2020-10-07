شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «إذاعة مطروح» يطالب بإطلاق أسماء شهداء أكتوبر على الشوارع وقاعات جامعة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز إعلام مطروح اليوم ندوة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والاربعين لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة تحت عنوان. الدروس المستفادة من حرب اكتوبر .

حيث تحدث عبدالحميد القناشىى مدير عام اذاعة مطروح الاقليمية في اطلالة سريعة عن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسة قبل وبعد حرب اكتوبر كما تحدث عن نتائج المعركة واهمها ثقة الشعب المصرى في القيادة السياسية والمؤسسات العسكرية وزيادة قوة واتحاد الشعب.

وربط عبدالحميد القناشى نتائج حرب اكتوبر بالمناخ المستقر والذى ساهم في استمرار عمليات البناء والتنمية واكد على استمرار الدولة المصرية في التصدى للعدو من خلال نشر الامن.

واضاف ان الارهاب هو احد اهم اشكال العدو في العصر الحالى ويتجسد في كثير من الاشكال واهمها الاعلام الاسود الذي يبث سمومه عبر القنوات المعاديةلمصر وراهن القناشى على قوة وعى الشعب المصرى الذي يظهر بشدة اوقات الازمات .

وناشد «القناشى» الحضور بضرورة ممارسة الاستحقاقات التي تطرحها الدولة وتدعمها ولا سيما ونحن على اعتاب انتخاب مجلس نواب جديد .

واهاب بالمواطنين ضرورة التعرض للبرامج الانتخابية التي يطرحها المرشحون بمطروح للتمكن من افراز عناصر ناجحة.

واكد ان ممارسة الحق في الانتخاب هو احد الدعائم الاساسية لتحقيق الديمقراطية والمواطنة وحذر من استخدام المال السياسى في العملية الانتخابية وعمليات شراء الاصوات لانها تضر بالمناخ السياسى العام والنزاهة.

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واختتم القناشى حديثه بذكر سيرة ذاتية لعدد من المشاركين والشهداء من محافظة مطروح في حرب اكتوبر والذين كتب اسمائهم بحروف من نور في معركة الكرامة .

وطالب القناشى بإطلاق اسماء جميع شهداء اكتوبر بمطروح على شوارع المحافظة وعمل قاعات ومدرجات علمية بأسمائهم في جامعه مطروح .