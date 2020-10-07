شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة مطروح تمد فترة التقدم للدراسات العليا إلى 15 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت جامعة مطروح، برئاسة الدكتور مصطفى النجار، عن مد فترة التقديم لطلاب الدراسات العليا بكليات التربية والزراعة الصحراوية والبيئية والطب البيطري والتربية للطفولة المبكرة والسياحة والفنادق، حتى الخميس 15 أكتوبر. يأتي ذلك تيسيرا على الطلاب الجدد للدراسات العليا الذين يودون التقدم للدراسة ولم يستكملوا أوراقهم حتى انتهاء الميعاد القديم لإغلاق باب التقدم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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