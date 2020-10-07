شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب المدرسة الصيفية يقومون بزيارة ميدانية لمحطة تحلية مياه البحر بالرميلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار زار اليوم الاربعاء طلاب المدرسة الصيفية ينظمها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع الي مركز بحوث الصحراء محطة تحلية مياه البحر الرميلة للتعرف علي مراحل تحلية المياه والتكنولوجيات المستخدمة بالمحطة لإنتاج المياه النقية الصالحة للشرب . والجدير بالذكر ان المدرسة الصيفية شارك بها طلاب من مختلف الجامعات والتخصصات علي مستوي الجمهورية للتعرف علي مصادر المياه والمياه الجوفية وتحلية المياه وكيفية الحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل . تأتى تلك الزيارة في ظل التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ومركز التنمية المستدامة التابع الي مركز بحوث الصحراء . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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