شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد شاكر: تقديم شخصية الدكتور مصطفى مشرفة صعب جدا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، إن تقديم شخصية الدكتور مصطفى مشرفة صعب جدا، وأنه وافق على تلك الشخصية لأن الضوء خافت عن السير الذاتية للعلماء، مؤكداً أن الدور صعب جداً، وما ساعده على ذلك أنه كان خريج المدرسة الألمانية .
وأضاف أحمد شاكر عبداللطيف، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء، أن الدكتور الراحل أحمد زويل طلب مقابلته عقب رؤيته للمسلسل، وقام بتكريمه موجها له الشكر على تقديم شخصية الدكتور والعالم مصطفى مشرفة.
وأكد أننا نحتاج العلماء لبناء البلاد، لافتاً إلى أن الدكتور أحمد زويل كان يتمنى بشكل غير مباشر تقديم سيرته الذاتية، معقبا: «يشرفني تقديم شخصية أحمد زويل».
وتابع: أن تقديم شخصية فريد الأطرش كان يختلف كثيرا عن تقديم سيرة الدكتور مصطفى مشرفة، منوها بأنهم أخذوا منه مجهود كبير جداً.
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