"خبطه بعربيته وتعدى عليه بالضرب".. الداخلية تكشف حقيقة فيديو تعدي شرطي على عامل بالمقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب، وادعائه بأنه أمين شرطة.

بالفحص أمكن تحديد موقع تصوير المقطع المشار إليه وتبين أنه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، بالإضافة إلى تحديد المجني عليه وهو (عامل – مقيم بدائرة القسم)، وباستدعائه وسؤاله قرر بأنه حال تواجده بالمنطقة محل الواقعة فوجئ بقيام قائد سيارة "أدلى بأوصافها التقريبية" بالاصطدام به، ولدى معاتبته قام بالتعدي عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة بالرأس مدعياً أنه أمين شرطة.

أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (مدير إدارة أمن بإحدى شركات النقل البحري والبري– مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.