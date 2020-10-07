محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت مباحث قسم حلوان ربة منزل وعشيقها أثناء ممارستهما الرذيلة داخل مسكنها بمنطقة منشية جمال عبد الناصر. رجال مباحث قسم شرطة حلوان تلقوا بلاغًا من أحد الأشخاص مفاده تلقيه مكالمة هاتفية من شخص مجهول أخبره خلالها بخيانة زوجته له، وعقب انتهاء المكالمة هرول لمسكنه ليجد زوجته وعشيقها في وضع مُخل فتركهما دون أن يشعرا به وتوجه للقسم لإبلاغ الشرطة. انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وأمكن ضبط المتهمين متلبسين بممارسة الرذيلة، وجرى تحرير محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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كانت هذه تفاصيل خبر مكالمة مجهول تكشف خيانة الزوجة.. ضبط سيدة وعشيقها أثناء ممارستهما الرزيلة في حلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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