بينهما سيدة.. ليلة سقوط عصابة تهريب راغبى السفر لاستكمال دراستهم بتأشيرات "مضروبة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، شخصين بالقاهرة والدقهلية لقيامهما بالاشتراك مع آخر بإدارة كيان تعليمي للدراسة بالخارج لتهريب راغبي السفر للدول الأجنبية بزعم استكمال دراستهم بالخارج .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وقوع العديد من المواطنين ضحية لعمليات احتيال من قبل مسئولي أحد المراكز التعليمية "غير المرخصة"، والاستيلاء على أموال طائلة منهم بزعم تسفيرهم للخارج للدراسة بالجامعات الأجنبية.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى أن وراء ذلك النشاط 3 أشخاص (حاصل على بكالوريوس - مقيم بمحافظة القاهرة، حاصلة على بكالوريوس، وآخر بدون عمل – مقيمان بمحافظة الدقهلية) حيث يزاول المذكورين نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الهجرة غير المشروعة وقيامهم بتأسيس كيان تعليمي للدراسة بالخارج - كائن مقره بدائرة قسم شرطة قــــصر النيل بمديرية أمن القاهرة، ولـــه مــقر آخر - كائن بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية، مُتخذين منهما وكراً لممارسة نشاطهم الإجرامي في تهريب الشباب راغبي السفر للدول الأجنبية بزعم استكمال دراستهم بالخارج ببعض الجامعات الأجنبية للهروب إلى الدول الأوربية، والإعلان على مواقع "الإنترنت" وصفحات التواصل الاجتماعي عن توافر تأشيرات دراسية "خلافاً للحقيقة" مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين (100 إلى 150 ألف جنيه).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقرى الشركة المشار إليهما، وأمكن ضبط إثنين من المتهمين بدائرتي قسمي شرطة قصر النيل وثان المنصورة، وعثر بحوزتهما على (جوازات السفر لأسماء أشخاص مختلفة - عقود اتفاق محررة مع وراغبي السفر للدراسة - كشوفات حسابات بنكية لأشخاص مختلفة مزورة بالكامل– مستندات شخصية وصور ضوئية لمستندات حاصة بأشخاص مختلفة - لوحة إعلانية بنر - كمية من أوراق الدعاية وأكلاشيه باسم الكيان المشار إليه تفيد الإعلان عن الدراسة في بعض الجامعات الأجنبية)، وكذا (2 هاتف محمول - جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وجهاز لاب توب).

وبفحص الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة المضبوطة تبين احتوائهم على ملفات ومحادثات تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثالث المتواجد حاليا بالخارج بإحدى الدول الأجنبية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.