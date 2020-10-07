مصدر أمني يكشف مصير "عنتيل الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مصير المتهم بإقامة علاقات جنسية مع سيدات وتصويرهن دون علمهن في الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"عنتيل الجيزة".

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن المتهم تم حجزه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

على مدار فترة ليست بالقصيرة، تفنن جزار في الإيقاع بضحاياه من السيدات بكلامه المعسول تارة، وشعارات الحب الزائفة أخرى ليستدرجهن إلى براثنه حيث شقة مستأجرة بمركز أوسيم شمال الجيزة اتخذها وكرا لأفعاله لاسيما تصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب ظنا أن كشفه درب من الخيال.

لاحظ أحد الأشخاص تغير تصرفات زوجته على غير العادة، بادر بسؤالها أملا في معرفة السبب لكن دون جدوى.

قرر الزوج مراقبة تحركات شريكة حياته والإنصات إلى مكالماتها الهاتفية حتى اكتشف الطامة الكبرى "مراتي بتخوني".

جن جنون الرجل، ومع حصاره لزوجته اعترفت له عن وجود علاقة تربطها بجزار وشكها في احتفاظه بفيديوهات وصور لهما على هاتفه.

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بطريقة ما حصل الزوج على هاتف الجزار، وتبين بفحصه احتواءه على عشرات الفيديوهات والصور لنحو ١٦ سيدة. سرعان ما تداولت صفحات فيسبوك المقاطع بعد تسريبها حتى رصدتها الأجهزة الأمنية.

وأكدت التحريات أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، أن جزارا في الأربعينات من العمر تورط في ارتكاب تلك الوقائع.

المتهم نفذ تلك الوقائع داخل شقة مستأجرة بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، يتخذها وكرا لممارسة الرذيلة مع ضحاياه وتصويرهن دون علمهن.

فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت والعقيد أحمد الوليلي توصل إلى المتهم، وتمكن الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب ابراهيم فاروق من ضبطه.

ويفحص قطاع المساعدات الفنية بقيادة الرائد محمد المسلمي هاتف المشكو في حقه لإعداد تقرير واف بعد التوصل لأربعة من الضحايا حتى الآن.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.