١٦ ضحية بالصوت والصورة.. تفاصيل جديدة في واقعة "عنتيل الجيزة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

تفاصيل جديدة حملتها تحريات وتحقيقات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول تداول مقاطع فيديو مخلة بالآداب انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمتداولة إعلاميا بـ"عنتيل الجيزة".

جهود البحث والتحري أشارت إلى أن المتهم نصب شباك الحب والغرام لـ١٦ سيدة متزوجة، تم التوصل إلى أربعة منهن حتى الآن.

وأكدت التحريات أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، أن جزارا في الأربعينات من العمر تورط في ارتكاب تلك الوقائع.

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المتهم نفذ تلك الوقائع داخل شقة مستأجرة بمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة، يتخذها وكرا لممارسة الرذيلة مع ضحاياه وتصويرهن دون علمهن.

فريق بحث بقيادة العميد عمرو طلعت والعقيد أحمد الوليلي توصل إلى المتهم، وتمكن الرائد محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب ابراهيم فاروق من ضبطه.

ويفحص قطاع المساعدات الفنية بقيادة الرائد محمد المسلمي هاتف المشكو في حقه لإعداد تقرير واف.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.