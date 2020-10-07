نائب محافظ الجيزة يناقش تراخيص البناء بحضور متدربين من البرنامج الرئاسي EPLP

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

عقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ورئيس اللجنة المشكلة بقرار من المحافظ لمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة، اجتماعا مع أعضاء اللجنة لمناقشة ومراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة قبل قرار وزير التنمية المحلية رقم ٢١٨ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بإيقاف أعمال البناء للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية وكذلك حصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة والتأكيد على مراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بأي نوع من أنواع المخالفات وأن يتم تطبيق القانون بكل حسم وحزم على المخالفين حرصا على حقوق الدولة.

حضر الاجتماع ممثلي الرقابة الإدارية ومديرية الأمن والمستشار العسكري للمحافظة وجامعة القاهرة ونقابة المهندسين وجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان ومديرية الإسكان بالمحافظة وإدارة التخطيط العمراني والمكتب الهندسي بالمحافظة والمتدربين من البرنامج الرئاسي EPLP بناء على تعليمات اللواء المحافظ بوضع برنامج تدريبي متميز يضم كافة الملفات التي يتم العمل عليها لتعظيم الاستفادة من فترة التدريب في المحافظة.

​