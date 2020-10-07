الري: رفع حالة الطوارئ بجميع أجهزة الوزارة لمجابهة موسم السيول والأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً عبر "فيديو كونفرانس" مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري لمحافظات (الوجه البحري – الوجه القبلي) وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة والموقف المائي وآليات التعامل مع موسم الفيضان والاستعدادات لموسم السيول والأمطار.

وفيما يخص الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين الترع تم التوجيه بسرعة نهو إجراءات الطرح والترسية لباقي الأطوال ليصبح إجمالي ما تم طرحه 6185 كم بنهاية شهر يونيو 2021، والتأكيد على سرعة نهو إجراءات البت والترسية للعمليات طبقاً للجدول الزمني المُعد.

وأكد الدكتور عبدالعاطي، على ضرورة التواجد الكامل للمقاولين والتشوينات والتجهيزات التي تمكنهم من التنفيذ خلال فترة السدة الشتوية للاستفادة من تلك الفترة وإنهاء الأعمال المطلوبة دون تأخير.

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وفيما يخص التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، وجه الوزير، بتكثيف العمل بالمحافظات التسع (أسوان – قنا – المنيا - بني سويف – الفيوم – الإسماعيلية – السويس - الشرقية – الإسكندرية) والتأكيد على التعامل مع البنوك (الأهلي والائتمان الزراعي) بقروض ميسرة بفائدة لا تزيد عن 5% ، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث وقيام إدارات التوجيه المائي بنشر فكرة تنفيذ الري الحديث وزيادة وعي المزارعين بفوائده.

وشدد الدكتور عبدالعاطي، على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحصر زمامات الأراضي المقرر لها الري بنُظم الري الحديث وتقوم بالمخالفة بالري بالغمر وحصر جميع الزمامات المنفذة بمعرفة الوزارة أو بمعرفة المنتفعين نتيجة الوعي المقدم من الوزارة.

وفي ضوء الاستعدادات لموسم السيول ومجابهة مخاطرها، وجه الوزير، بسرعة نهو كافة إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول والتأكيد على جاهزية الجسور لمجابهة أية طارئ خاصة مناطق حادوس وبحر البقر والسجاعية ومصارف كفرالشيخ، والمرور الدوري والمستمر على كافة المجاري المائية ومراجعة جميع الأعمال الصناعية من سحارات وبدالات وخلافه، والمرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.

وتم التوجيه بالتأكد من جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة الأمطار وأية طوارئ تحدث بالمنطقة، وعمل المناورات اللازمة لتنفيذ مشروع تأهيل الترع خاصة في ظل ارتفاع مناسيب المياه.​