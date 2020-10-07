هيكل لوزير إعلام جنوب السودان: نتطلع لزيادة التعاون الإعلامي مع جوبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أجرى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، اتصالاً هاتفياً مع وزير الإعلام بجنوب السودان، مايكل ماكواي، لتهنئته بمناسبة توقيع اتفاق سلام السودان في "جوبا" منذ أيام وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان في مارس الماضي.

وأوضح هيكل، خلال اتصاله، أن مصر تتطلع لزيادة التعاون الإعلامي مع جنوب السودان خلال المرحلة القادمة.

ودعا "هيكل"، الوزير السوداني لترشيح عدد من الإعلاميين في جنوب السودان لتلقي دورات تدريبية بمركز التدريب والدراسات الإعلامية بوزارة الدولة للإعلام.

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كما أبدى استعداده للتفاهم مع عدد من المنتجين المصريين لإهداء عدد من المسلسلات الدرامية المصرية لتليفزيون جنوب السودان.

وأوضح "ماكواي" أن جنوب السودان يرحب كثيراً بالتعاون الإعلامي مع مصر، مشيرا إلى ضرورة توقيع مذكرة تفاهم لتأكيد التعاون في أقرب فرصة.

وأشار إلى أهمية رفع قدرات الإعلاميين في جنوب السودان، كما أشار إلى شغف المواطنين في جنوب السودان بالمسلسلات الدرامية المصرية بشكل كبير.

وكان اتفاق السلام في جوبا قد تم توقيعه منذ أيام، وحضر التوقيع من مصر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.