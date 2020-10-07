بالفيديو| السيسي يتسلم "درع العمل التنموي العربي" لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، "درع العمل التنموي العربي لعام 2020" من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للأمين العام للجامعة العربية بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير حسام زكي الأمين العام المساعد والمشرف على مجلس الجامعة العربية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بالجامعة، والسفير كمال حسن علي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بالجامعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن "درع العمل التنموي العربي" جائزة تمنح سنوياً من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود العملية التنموية في بلادها.