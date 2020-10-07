رئيس الإنجيلية يهنئ السيسي لحصوله على "درع العمل التنموي العربي" لعام 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أرسل الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحصوله على "درع العمل التنموي العربي" لعام 2020، وهي الجائزة التي تُمنح سنويًّا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التي تقود عملية التنمية في بلادها.
وقال رئيس الإنجيلية: "إن حصول الرئيس عبدالفتاح السيسي على مثل هذا النوع من التكريم، يعكس صورة واقعية لطبيعة المعالجة المجتمعية لقضايا البناء الاقتصادي والتنمية، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين الظروف المعيشية للفئات الفقيرة في المجتمعات الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال تكاتف الدولة المصرية، وخبرات الحكومة، بجانب قطاع منظمات المجتمع المدني، والتي أصبحت مشاركتها اليوم، علامة بارزة من علامات نهوض وتقدم المجتمعات".
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