برلماني: مناشدة رئيس أرمينيا للسيسي دليل على مكانة مصر عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب، إن مناشدة الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستخدام اتصالاته وسمعته من أجل وقف إراقة الدماء في أسرع وقت ممكن بسبب الاشتباكات الدائرة مع أذربيجان منذ الأحد قبل الماضي في إقليم قره باغ، بمثابة دليل قاطع على المكانة العالمية لمصر ودورها التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف "حساسين" في بيان له، اليوم، أن مناشدة الرئيس الأرميني للرئيس السيسي للتدخل في هذا الملف لم تأت من فراغ وإنما من خلال معرفة العالم كله بالدور الكبير الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه مختلف الصراعات داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والنجاحات الكبيرة التي تحققها مصر وسياساتها الثابتة والواضحة في أهمية الحوار وإيجاد حلول سلمية لمختلف الصراعات والنزاعات الإقليمية والدولية.

وناشد الدكتور سعيد حساسين، الجانبين الأرميني والأذربيجاني الإسراع في وقف الاقتتال وإراقة دماء الأبرياء بين الجانبين والجلوس على مائدة واحدة للحوار لحل الأزمة بينهما بالطرق السلمية مطالبا من المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن القيام بدورهما لوقف إراقة الدماء بين الجانبين.