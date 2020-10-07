التخصيص بالأسبقية.. طرح 13 مدفنا بالقاهرة للحجز بسعر 330 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب التقديم لحجز 13 مدفنا خلال الفترة من 18 /10 / 2020 وحتى 29 / 10/ 2020، وذلك بمساحة 30 مترا للمدفن بجبانة سيدي عبدالله بطريق الأوتوستراد، أمام المجزر الآلي بجوار مسجد ابن عطاء الله السكندري. ويكون التخصيص للمدفن بأسبقية الحجز بمقابل 330 ألف جنيه للمدفن الواحد كحق انتفاع، ويسدد المبلغ كاملا فور استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة لإتمام عملية البحث. ويتم تقديم الطلبات بالمركز التكنولوجي لمحافظة القاهرة (خدمة المواطنين) مرفقا به المستندات المطلوبة على أن يتم تقديم الأصول عند استحقاق التخصيص.

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