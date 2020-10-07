شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية» تعقد اجتماعا بشأن «كورونا»: العالم يحتاج لكسر حلقة «الهلع ثم النسيان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت منظمة الصحة العالمية، اجتماعا جانبيا للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التأهب والاستعداد للفترة القادمة بشأن فيروس «كورونا» المستجد وجاهزية الدول للصمود.

وقالت المنظمة إن المشاركين في الاجتماع شددوا على الاستعداد المستدام من أجل الأمن الصحي والقدرة على الصمود، مشيرين إلى حاجة العالم لكسر حلقة «الهلع ثم النسيان» التي حالت دون تطوير التأهب الفعال للطوارئ الصحي عبر أنحاء العالم.

وسجلت منطقة إقليم شرق المتوسط حتي الآن 2 مليون و540 ألف و34 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينهم 2 مليون و178 ألف و863 حالة تعافي و64 ألف و923 حالة وفاة