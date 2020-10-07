شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض قيمة الساعات المعتمدة لطلبة الدراسات العليا بجامعة مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، موافقة مجلس الجامعة على تخفيض قيمة الساعة المعتمدة لطلاب الدراسات العليا بالجامعة بنسبة 25%. وبذلك تصبح قيمة الساعة المعتمدة 150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه، وذلك تسهيلا على الطلاب الجدد فى الدراسات العليا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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