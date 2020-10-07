شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2019، حيث بلغ عدد الطلاب الذين حضروا امتحان الدور الثاني هذا العام لجميع النوعيات (نظام الخمس سنوات، ونظام الثلاث سنوات) 236 ألفًا و598 طالب وطالبة.

وبلغت نسبة النجاح للطلاب في نظام الثلاث سنوات (التجاري، والفندقي، والزراعي، والصناعي) في الدور الثاني 92.58%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في نظام الثلاث سنوات 89.36% بزيادة عن العام الماضي قدرها 0.03%.

كما بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) في الدور الثاني 97.17%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في مدارس التعليم والتدريب المزدوج 98.57% بزيادة عن العام الماضي قدرها 1.94%.

وبلغت نسبة النجاح بمدارس الإعداد المهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) في الدور الثاني 90.13%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في مدارس الإعداد المهني 82.71% بزيادة عن العام الماضي قدرها 2.20%.

وبلغت نسبة النجاح للطلاب في نظام الخمس سنوات (التجاري، والفندقي، والزراعي، والصناعي) في الدور الثاني 98.43%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في نظام الخمس سنوات 98.74% بزيادة عن العام الماضي قدرها 2.82%.

Advertisements