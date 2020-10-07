شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان خالد الصاوي عن مشاركته في «حملة لقاح كورونا»: عمل وطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته بالمشاركة في حملة وزارة الصحة للتوعية بأهمية المشاركة في التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، والتي تتم في مصر بالتعاون مع الصين، مشيرًا إلى أن «الحملة عملا وطنيًا يؤكد دور الفنانين المصريين في تقديم رسالة توعوية هادفة».

وقال «الصاوي» خلال تكريمه من الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، على مشاركته التطوعية، الأربعاء، إنه «لابد من دعم الدولة المصرية في مشاركتها مع دول العالم للوصول إلى لقاح آمن وفعال يحمي الإنسانية من فيروس كوورنا في أسرع وقت».

يُذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد شاركت في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، حيث تلقت اللقاح بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» ضمن مبادرة (لأجل الإنسانية) في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فاعليته.