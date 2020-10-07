شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: توقيع الكشف الطبى على 11562 طالبا وطالبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، إنه تابع العيادات الطبية المنوط بها توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة للعام الدراسي الجديد، والذي يستمر حتى 29 أكتوبر الجاري وسط إجراءات احترازية ضد فيروس «كورونا».

وأكد منصور أنه تم توقيع الكشف على 11562طالبا وطالبة حتى الان من 12 كلية، موضحا أنه تم زيادة أيام الكشف الطبي لعدة أيام كإجراء احترازي منعاً للتكدس وحرصاً على سلامة الطلاب، موجهاً بضرورة توفير كافة التسهيلات وتقديم سبل الراحة والأمان للطلاب وتوفير أماكن انتظار لهم مع مراعاة التباعد الاجتماعي بينهم منعاً للتزاحم، حيث يتم الكشف الطبي على الطلاب فى تخصصات "الرمد، والباطنة، الأسنان" و تحويل أصحاب الأمراض المزمنة من الطلاب إلى اللجنة الطبية لتسجيل أسمائهم، و عمل بطاقة صحية لهم وتحويلهم إلى المستشفى الجامعي لعمل تقرير طبى بالحالة وصرف العلاج اللازم من الإدارة الطبية.

كما تفقد رئيس الجامعة أماكن تقديم الطلاب الجدد بكلية الحقوق لملفات الالتحاق بالكلية ووجه بضرورة التباعد بين الطلاب أثناء التقديم وارتداء الكمامة حرصاً على سلامتهم.

