شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالاتحاد الأفريقي يطالب برفع العقوبات المفروضه على السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس سفير مصر بإثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي أسامة عبدالخالق، جلسة لمجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الأفريقي حول الأوضاع بالسودان.

ورحب السفير المصري باتفاق جوبا للسلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة الذي تم توقيعه تحت رعاية الرئيس سالفا كير وانضمت له مصر كطرف شاهد بحضور الدكتور رئيس مجلس الوزراء، واصفاً الاتفاق بالخطوة الهامة نحو السلام والاستقرار بالسودان الشقيق.

ونادي عبدالخالق برفع كافة العقوبات المفروضة على السودان وبالمزيد من الدعم الدولي لتمكين التعافي الإقتصادي وتجاوز التحديات الإنسانية المتفاقمة. واستعرض كذلك صور الدعم المختلفة المقدمة من الشعب المصري للأشقاء في السودان بما في ذلك عبر جسر جوي ممتد للإغاثة الإنسانية لتجاوز تبعات الفيضانات الأخيرة.