شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يسجل في مبادرة «100 مليون صحة» للأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، بالتسجيل والكشف في مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وشاركه أيضاً محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، والسكرتير العام بالمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد لواء دكتور عماد أبو العزايم، والعديد من العاملين بديوان عام المحافظة.
كان ذلك من خلال وحدة متنقلة تابعة لمبادرة 100 مليون صحة، وتضم من وزارة الصحة كلا من الدكتور سيد العباسي مشرف مركزي الوزارة، والدكتورة نرمين أحمد منسق مركزي الوزارة، والدكتورة فيولا عزت منسق المبادرة بالمحافظة. ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور الطاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، لدعم وصول المبادرة لجميع العاملين بالهيئات العامة والخاصة.
جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة «السكر والضغط» و(الاعتلال الكلوي) وكذلك متابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات ووفيات تلك الأمراض. كما تستهدف المبادرة كل من الفئات العمرية فوق ٤٠ عاماً، وجميع المواطنين من عمر ١٨ إلى ٤٠ عاماً، والتي سبق تسجيلهم لقاعدة بيانات «١٠٠ مليون صحة» السابقة بارتفاع السكر أو الضغط. وتعمل المبادرة على الكشف المبكر للسكر والضغط، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية لجميع المواطنين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
103,902
-
تعافي
97,449
-
وفيات
6,001
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ الأقصر يسجل في مبادرة «100 مليون صحة» للأمراض المزمنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.