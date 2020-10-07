شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يسجل في مبادرة «100 مليون صحة» للأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، بالتسجيل والكشف في مبادرة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى، وشاركه أيضاً محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، والسكرتير العام بالمحافظة محمد عبدالفتاح آدم، والسكرتير المساعد لواء دكتور عماد أبو العزايم، والعديد من العاملين بديوان عام المحافظة.

كان ذلك من خلال وحدة متنقلة تابعة لمبادرة 100 مليون صحة، وتضم من وزارة الصحة كلا من الدكتور سيد العباسي مشرف مركزي الوزارة، والدكتورة نرمين أحمد منسق مركزي الوزارة، والدكتورة فيولا عزت منسق المبادرة بالمحافظة. ويأتي ذلك تحت إشراف الدكتور الطاهر أيوب، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتورة إلهام محمد وكيل المديرية، لدعم وصول المبادرة لجميع العاملين بالهيئات العامة والخاصة.

جدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة «السكر والضغط» و(الاعتلال الكلوي) وكذلك متابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات ووفيات تلك الأمراض. كما تستهدف المبادرة كل من الفئات العمرية فوق ٤٠ عاماً، وجميع المواطنين من عمر ١٨ إلى ٤٠ عاماً، والتي سبق تسجيلهم لقاعدة بيانات «١٠٠ مليون صحة» السابقة بارتفاع السكر أو الضغط. وتعمل المبادرة على الكشف المبكر للسكر والضغط، والكشف المبكر للاعتلال الكلوي، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية لجميع المواطنين.