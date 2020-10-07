شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو تعدي أمين شرطة على مواطن بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يتضمن تعدى أحد الأشخاص على آخر بالقاهرة، زاعما أنه أحد رجال الشرطة.

وقالت الداخلية: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، فقد رصدت المتابعة تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك متضمنا قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالضرب، وادعائه أنه أمين شرطة».

وأضافت: «بالفحص تم تحديد موقع التصوير وتبين أنه بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، بالإضافة إلى تحديد المجنى عليه وهو (عامل)، وباستدعائه وسؤاله أقر بأنه حال تواجده بالمنطقة محل الواقعة فوجئ بقيام قائد سيارة أدلى بأوصافها التقريبية بالاصطدام به، ولدى معاتبته قام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته بكدمة بالرأس مدعياً أنه أمين شرطة».

وتابعت: «أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص (مدير إدارة أمن بإحدى شركات النقل البحرى والبرى)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».