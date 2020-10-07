شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية 2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدور الثاني لطلبة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2020/2019، حيث بلغ عدد الطلاب الذين حضروا امتحان الدور الثاني هذا العام لجميع النوعيات (نظام الخمس سنوات، ونظام الثلاث سنوات) 236 ألفًا و598 طالب/طالبة.
وبلغت نسبة النجاح للطلاب في نظام الثلاث سنوات (التجاري، والفندقي، والزراعي، والصناعي) في الدور الثاني 92.58%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في نظام الثلاث سنوات 89.36% بزيادة عن العام الماضي قدرها 0.03%.
كما بلغت نسبة النجاح بمدارس التعليم والتدريب المزدوج (تجاري ـ فندقي ـ زراعي ـ صناعي) في الدور الثاني 97.17%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في مدارس التعليم والتدريب المزدوج 98.57% بزيادة عن العام الماضي قدرها 1.94%.
وبلغت نسبة النجاح بمدارس الإعداد المهني (فندقي ـ زراعي ـ صناعي) في الدور الثاني 90.13%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في مدارس الإعداد المهني 82.71% بزيادة عن العام الماضي قدرها 2.20%.
وبلغت نسبة النجاح للطلاب في نظام الخمس سنوات (التجاري، والفندقي، والزراعي، والصناعي) في الدور الثاني 98.43%، وبذلك قد تكون بلغت نسبة النجاح في الدورين (الأول والثاني) لطلبة الدبلومات الفنية في نظام الخمس سنوات 98.74% بزيادة عن العام الماضي قدرها 2.82%.
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