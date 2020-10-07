شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان التركى يوافق على تمديد العداون العسكرى على سوريا والعراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على قرار تمديد العدوان العسكرى في المنطقة، بإرسال القوات التركية إلى سوريا والعراق لمدة عام واحد. وذلك بهدف استمرار الغزى التركى للمنطقة وزعزعة أمنها واستقرارها.
وتقوم تركيا بدعم للمجموعات الإرهابية في إدلب بسوريا، كما تقوم بمحاربة حزب العمال الكردستاني في العراق، حيث تطمح تركيا من تلك التدخلات السافرة في شؤون الدول العربية لسيادة المنطقة.
وتلجأ تركيا لابتزاز جيرانها، خاصة الأكراد في سوريا، من خلال إستخدام سلاح المياه لتعطيش الشعبين السورى والعراقى كورقة ضغط ، حيث تقوم بقطع مياه نهري دجلة والفرات بصفة متكررة وتم بناء عدة سدود على النهرين، وهو ما يؤثر على حصص المياه القليلة التي تصل إلى كل من سوريا والعراق.
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