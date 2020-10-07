روسيا تخلى قرى بعد انفجارات فى مستودع للذخيرة جنوب شرق البلاد.. فيديو وصور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الصحفي للمنطقة العسكرية الغربية الروسية في مدينة ريزان، اليوم الأربعاء، نشوب حريق في مخزن للذخائر في منطقة ريزان الروسية مما أدى إلى احتراق المخزن الذي كان يحتوي على ذخائر مدفعية، وذكر المركز الصحفي -في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- أن النيران اشتعلت في الأعشاب المحيطة بمستودع تخزين الذخائر بالمنطقة العسكرية الغربية الواقعة في منطقة ريزان، وأسهمت الرياح الشديدة في انتشار الحريق ووصوله إلى موقع تخزين ذخيرة المدفعية، حيث سمع دوي عدد من الانفجارات العائدة للذخائر الموجودة في المخزن.

وبحسب البيان فإنه "في 7 أكتوبر وبحوالي الساعة 13.20، اشتعلت النيران في الأعشاب المحيطة بمستودع تخزين الذخائر بالمنطقة العسكرية الغربية الواقعة في منطقة حرجية بالقرب من قرية Zheltukhino في منطقة ريزان، وساهمت الرياح الشديدة بانتشار الحريق إلى موقع تخزين ذخيرة المدفعية".

وأكد البيان أن فرق الإطفاء قامت بإخماد الحريق كما تم إجلاء الموظفين والمدنيين من مكان الحادث، ولم تقع أي إصابات إثر اندلاع الحريق.

Advertisements



أعمدة الدخان تتصاعد



جانب من الانفجارات