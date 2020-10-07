التعليم تعلن نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة الدور الثانى للدبلومات الفنية، حيث يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة كامل من خلال الدخول على الرابط التالى:

وكان طلاب الدبلومات الفنية أدوا امتحان الدور الثانى 19 سبتمبر الماضى وانتهت 29 من نفس الشهر، حيث أدى قرابة 235 ألف طالب وطالبة امتحانات الدور الثانى وسط إجراءات احترازية للوقاية من كورونا.

وكان 4 آلاف و 85 طالب/طالبة بالدبلومات الفنية "نظامي الخمس سنوات والثلاث سنوات"، أدوا يوم الثلاثاء 29 سبتمبر آخر أيام الامتحانات التحريرية (الدور الثانى) للعام الدراسى 2019/2020، والتى بدأت يوم 19 سبتمبر 2020، داخل (424) لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفنى لشئون التعليم الفنى، إن امتحانات الدبلومات الفنية فى يومها العاشر والأخير سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان، ولم تتلق غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم أى ملاحظات تُعيق سير العملية الامتحانية.