شكرا لقرائتكم خبر عن تجهيزات طبية عالمية بمنظومة التأمين الصحى بالأقصر والإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكي ، مساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل تجهيز كافة المنشآت الطبية بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية التي تتفق مع الأكواد العالمية للمنشآت الطبية.

وأضاف السبكى ، فى تصريحات صحفية ، أنه يتم تجهيز منشأت التأمين الصحي الشامل في محافظتي الأقصر والإسماعيلية بأحدث التجهيزات الطبية، وتوفير الفرق الطبية ذات الكفاءة والخبرة العالية ، مؤكدا أنه يتم تدريب القوى البشرية، ونقل خبرات القائمين على تقديم خدمات المنظومة بمحافظة بورسعيد والذين تم تدريبهم على أعلى مستوى داخل وخارج مصر، إلى القائمين على المنظومة بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية ، وذلك استعدادًا لتحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل بالأقصر والإسماعيلية.

ودعت منظومة التأمين الصحي الشامل المواطنين بمحافظات المرحلة الأولى "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، أسوان، جنوب سيناء، السويس"، إلى التسجيل فى المنظومة للحصول على خدماتها الصحية والعلاجية.