شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعفى 2 مليون و100 ألف طالب من المصاريف الدراسية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم تتوان الدولة فى رعاية الأسر الأكثر احتياجًا، سواء فى توفير الرعاية الصحية أو السلع الغذائية، وحتى فى التعليم، حيث قررت الدولة استثناء عدد من الفئات من المصروفات الدراسية وعددهم 2 مليون و100 ألف طالب، بإجمالى 2 مليار و200 مليون جنيه. وفيما يلى الفئات المستثناة من دفع المصروفات الدراسية: وفيما يلى الفئات المستثناة من دفع المصروفات الدراسية: 1- أبناء شهداء 25 يناير. 2- أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى (تكافل وكرامة). 3- أبناء المرأة المعيلة ومهجورة العائل. 4- أبناء المكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة. 5- طلاب حلايب وشلاتين وأبو رماد. Advertisements 6- طلاب شمال سيناء. 7- أبناء مصابى الثورة. 8- مدارس التربية الخاصة. 9- مدارس الفصل الواحد والتعليم المجتمعى والمدارس الصديقة للفتيات. 10- أبناء الأسر الأولى بالرعاية.



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