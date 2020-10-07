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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، أحمد أبو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية، الذى قدم له "درع العمل التنموى العربى لعام 2020"، وهى الجائزة التى تمنح سنويًا من جامعة الدول العربية إلى الرموز العربية التى تقود العملية التنموية فى بلادها. وأكد الرئيس أن الدرع مُهدَى لكل المصريين الذين ساهموا بوعيهم ووطنيتهم فى إنجاح جهود الإصلاح الاقتصادى ومسيرة العملية التنموية التى تتم بجهود وموارد مصرية خالصة. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية. Advertisements

أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يسلم الرئيس السيسي درع العمل التنموى العربى لعام 2020

الرئيس السيسي مع وفد جامعة الدول العربية

الرئيس السيسي يتسلم درع العمل التنموى العربى لعام 2020 (2)

الرئيس السيسي يتسلم درع العمل التنموى العربى لعام 2020 (3)

الرئيس السيسي يتسلم درع العمل التنموى العربى لعام 2020 (5)

الرئيس السيسي يتسلم درع العمل التنموى العربى لعام 2020

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