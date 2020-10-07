شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يبتز قطر.. هاشتاج يتصدر "تويتر" مع زيارة الديكتاتور للدوحة لتنفيذ أجندته الخبيثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان، التي يجريها إلى قطر، حالة من الهجوم بسبب استمرار سياسة أردوغان، في نهب مقدرات الشعب القطري وانتهاك سيادته بالتدخل في أموره الداخلية ونهب أمواله بسبب انبطاح نظام الحمدين الحاكم للدوحة لأردوغان، وبات معلوما للجميع أن زيارات أردوغان لقطر وراءها أهداف خبيثة في المنطقة واستنزاف الخزينة القطرية وتحميل العبء على القطريين.

وبمناسبة زيارة أردوغان لقطر، تصدر هاشتاج "أردوغان يبتز قطر"، ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث شن رواد السوشيال ميديا هجوما كاسحا على أردوغان وأمير قطر، ومطالبة الدول العربي بإنقاذ الدوحة من الاستعباد التركي الذي يفرضه أردوغان على نظام تميم بن حمد.



هاشتاج اردوغان يبتز قطر يتصدر

وقال مغرد تعليقا على الزيارة: "يا عرب انقذوا شعب قطر من خليفة الحمير اردوغان يبتز قطر"، وسخر مغرد ثان: "قالو السعودية العظمى دفعت الجزية لأنها اشترت اسلحة وتطوير واستثمار على عقود ١٠ سنين ما بالكم في واحد يدفع ٢٠٠ مليار و خسران فيها ويضحك انه خسران ويصدق له على خسارته هل توجد اهانة ومذله اكثر من ذلك؟".



هاشتاج اردوغان يبتز قطر

وأوضح مغرد قائلا: "اصبح المتحكم بالقرار القطري هم تركيا وإيران ولكن تركيا على وجهه الخصوص هي من تتحكم بالرأي في قطر وتتحكم بالإعلام القطري، والأدهى والأمر من ذلك أنها تعامل قطر كأنها بنك مركزي لنهب الأموال فأصبح جدول زيارات اردوغان لقطر معروف وواضح كل ما طاحت الليرة راح لقطر".

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هجوم على امير قطر



هاشتاج يهاجم اردوغان

واختتم مغرد آخر: "#اردوغان_يبتز_قطر النظام القطري المترنح اصبح غير قادر على إدارة قطر بعد توغل النظام التركي في جميع مفاصل الدولة والتجسس والسيطرة على قطر، اردوغان لم يأتي حلآ في قطر بل لتنفيذ اجندته الخبيثه وتوجهات تركيا فالمنطقة".



هجوم على اردوغان

جدير بالذكر يواصل تحالف الشر بين كل من قطر وتركيا مخططاته ضد المنطقة العربية، ولهذا تأتى الزيارة التى يجريها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى قطر، للقاء أمير قطر تميم بن حمد، حلقة جديدة فى هذا المسلسل، حيث أفادت مصادر إعلامية بوصول أردوغان إلى الدوحة فى زيارة عمل.

وفى وقت سابق أرسلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكوى إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعنى بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق فى حرية الرأى والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية للمواطن ورجل الأعمال القطرى، عبد الله أحمد المهندى، والذى تعرض للاحتجاز التعسفى لمدة ثلاث أسابيع، قبل أن تصدر السلطات القطرية قرار بمنعه من السفر منذ عام 2013 دون ذكر لأى أسباب لهذا المنع.