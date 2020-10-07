شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة توافق على طرح 3869 وحدة إسكان اجتماعى بنظام التمويل العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على اعتماد قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بطرح 3869 وحدة إسكان اجتماعي بمساحة 75 م2 بنظام التمويل العقاري المدعوم لمحدودي الدخل، بسعر بيع 164 ألف جنيه للوحدة السكنية بخلاف نسبة الـ 5 % مبلغ الصيانة لكل وحدة؛ وذلك في محافظات: الإسماعيلية والشرقية والمنيا وسوهاج وقنا.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4 أكتوبر 2020 بشأن الإسناد المباشر للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (26) مشروعاً وتكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.

واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات، المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقم 42 المنعقد بتاريخ 1/10/2020، والمتضمن بياناً مُجمعاً بإجمالي قيم نسب تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المُستحقة للمتعاقدين، والتي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة للقانون رقم 84 لسنة 2017.

و ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية.

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واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه أخلص التهنئة للفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصريّ بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، قائلا: نتذكر جميعا هذه الملحمة الخالدة التي سطرّها جنودنا في هذه المعركة بأحرف من نور، ستظل مبعث اعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها، الذين قدموا أرواحهم ودماءهم؛ من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي للحديث عن ترحيب مصر بالتوقيع النهائي على "اتفاق جوبا للسلام"، بين الحكومة الانتقالية لجمهورية السودان والجبهة الثورية والحركات المسلحة، يوم السبت الماضي، مؤكداً على ما يمثله التوقيع على اتفاق السلام من خطوةٍ فارقةٍ على صعيد الجهود الممتدة على مدار عقود طويلة لإحلال السلام الشامل في شتى أنحاء السودان الشقيق، وبداية لصفحة مُشرقة في تاريخه العريق.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اهتمام مصر حالياً بزيادة أطر التعاون مع السودان الشقيق، معلنا أن هناك زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء السوداني لمصر خلال الفترة المقبلة، ويتم حاليا التواصل بين الوزراء المعنيين من الجانبين؛ لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين، والتي سيتم مناقشتها والاتفاق عليها خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء السودان