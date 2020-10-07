شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، اليوم الأربعاء، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد. ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يشارك اليوم من بيته في جلسة اللجنة التنفيذية للمفوضية، وهو الآن في عزل صحي بعد الكشف عن إصابته بمرض "كوفيد-19" الناجم عن كورونا.

ولفت المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى أن الأعراض المرضية لديه خفيفة وحالته جيدة، معربا عن أمله في تعاف قريب، موضحا أن إصابته تمثل دليلا واضحا جديدا على أهمية الإجراءات الوقائية في ظل جائحة كورونا، مثل غسل اليدين واتباع التباعد الجسدي وحمل الكمامة.