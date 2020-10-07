وكيل «صحة السويس» يشهد الاحتفال بذكرى أكتوبر في مركز صحة المسنين ببور توفيق

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفل الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، بذكري نصر أكتوبر بمركز صحة المسنين ببور توفيق. وحرص البرعي على الاطمئنان على جميع نزلاء المركز والتأكد من توفير كل أوجه الرعاية الطبية والصحية لأسرنا بالدار ومتابعة الفحص الطبي الدوري لهم، وتوفير كل وسائل الرعاية الصحية بالتنسيق مع العيادات المختلفة داخل المركز. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,902

تعافي 97,449

وفيات 6,001

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