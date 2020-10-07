شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج «الجينوم المصرى» بتكلفة مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، إن برنامج الجينوم المصرى، الذى وافقت عليه أكاديمية البحث العلمى، أمس الأول، هو أكبر برنامج بحثى تتبناه الوزارة فى تاريخها، وسيكون محور الأبحاث فى المجال الطبى خلال العقد المقبل، وبعد التصديق، حيث سيتم تدشين البرنامج فور استيفاء التعاقدات اللازمة واتفاقيات الشراكة بين التحالف الوطنى الذى سيشارك فى التنفيذ.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس الأكاديمية، أن البرنامج سيساعد على التشخيص المبكر للأمراض المنتشرة بين المواطنين، ما يؤدى لخفض تكلفة الرعاية الطبية وتحسين جودة الحياة، متوقعًا دراسة جينوم 100 ألف مواطن من خلال المشروع.

وأضاف «صقر» أن الأكاديمية أطلقت نداءً للمشروعات الاستراتيجية فى القطاعات المختلفة، وتلقت الأكاديمية 10 مقترحات من تحالفات بحثية تضم معظم الجهات البحثية فى مصر، مثل جامعة القاهرة، والمركز القومى للبحوث، وجامعة عين شمس، وجامعة الإسكندرية، وجامعة المنصورة، وجامعة طنطا، وجامعة النيل، والجامعة الأمريكية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ومركز القلب بأسوان، ومركز الطب التجديدى والخلايا الجذعية بالقوات المسلحة. وأن لجنة من خبراء دوليين درست المقترحات،.

من جانبه، قال الدكتور سامح سرور، المشرف على قطاع المجالس النوعية بالأكاديمية، إن المشروع سيتم تنفيذه على 5 سنوات «2020-2025» بتمويل مبدئى مليار جنيه، وسيشارك فيه 15 جهة مصرية.