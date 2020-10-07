شكرا لقرائتكم خبر عن «يضاجع السيدات بمقابل مادي».. تفاصيل اعترافات ضحايا «عنتيل الجيزة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد أن ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب القبض عليهن، اعترفت 4 سيدات، مساء الأربعاء، بوجود علاقة غير شرعية مع من أطلق عليه إعلاميا «عنتيل الجيزة»، بعد ظهورهن في فيديوهات جنسية انتشرت في نطاق محافظة الجيزة، مؤكدات أن المتهم خدعهن وقام بتصويرهن دون علمهن.

وقالت إحدى المتهمات أمام الأجهزة الأمنية، إنها تعرفت على «العنتيل» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعد أن أعلن لها عن رغبته في الزواج، وأشارت إلى أنها خرجت معه أكثر من مرة، من بينها 5 مرات ذهبت معه إلى شقته ومارست معه الرذيلة، وبعد ذلك بدأ يتهرب منها ويرفض الرد على هاتفه، مؤكدة أنها فوجئت أنه على علاقات متعددة مع عدد كبير من السيدات ويقوم بتصويرهن دون علمهن.

وألقت شرطة مباحث الجيزة، القبض على عامل لُقب بـ«عنتيل الجيزة»، بسبب ممارسة الرذيلة مع عدد كبير من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة بالآداب العامة، وأرشد المتهم عن 18 مقطع فيديو جرى تصويرها مع السيدات اللاتي كن يترددن على مسكنه لممارسة الجنس بمقابل مادي.

وانتشر عدد من الفيديوهات في محافظة الجيزة، يظهر فيها شاب في أوضاع مخلة للآداب مع عدد من السيدات، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية 4 سيدات، من اللاتي في مقاطع الفيديو بصحبة «عنتيل الجيزة».

ووردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أكدتها التحريات، بانتشار عدد من مقاطع الفيديو التي تحتوي على مقاطع جنسية، لأحد الأشخاص في أوضاع مخلة مع عدد كبير من السيدات، وجرى تحديد هوية المتهم، وبعد القبض عليه اعترف بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة دون علمهن

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 سيدات، وتم توجيه لهن تهمة ممارسة الرذيلة دون تمييز، وتحررت المحاضر وجرت إحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements