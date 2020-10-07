شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف حقيقة تعدد حالات اختفاء طالبات بـ«الإسكندرية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى مصدر أمني، صحة ما تداولته بعض الصفحات على شبكة الإنترنت، بشأن تعدد حالات اختفاء فتيات المدارس بالإسكندرية.

وأوضح أن الواقعة تتلخص في بلاغ أهل طالبة بإحدى المدارس بتغيبها عن المنزل، ويجرى حاليا فحص البلاغ المشار إليه.