شكرا لقرائتكم خبر عن قبول 6 تظلمات والموافقة على 26 طلب تقنين جديد على أراضي أملاك الدولة ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاجتماع رقم (59) للجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع تمت مناقشة 79 ملفا (طلبات جديدة وتظلمات)، حيث تم قبول 6 تظلمات والموافقة على 26 طلب تقنين جديد، ليصل إجمالي عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها حتى الآن إلى 2021 طلب تقنين.

فيما وصل إجمالي العقود التي تم تحريرها إلى 771 عقداً بواقع (574 مباني+ 197 زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.