شكرا لقرائتكم خبر عن «السبكي»: نضع على رأس أولوياتنا تقديم الرعاية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بأعلى جودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح جراحتين دقيقتين لمريض بمستشفى السلام ببورسعيد تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت الهيئة أن العملية الأولى والتي استمرت على مدار ٩ساعات تم خلالها استئصال الورم الخبيث بالفك العلوي، وتشريح تجريفي بالرقبة لإزالة العقد الليمفاوية السرطانية، لافتة إلى نجاح العملية على يد الدكتور إبراهيم الشرباصي «استشاري جراحة الوجه والفكين، ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى السلام بورسعيد» وبمعاونة فريقه الطبي المكون من الدكتور محمد الجراحي والدكتور مازن الخميسي واخصائيي التخدير الدكتور أحمد الشرقاوي والدكتور حاتم الطاهري.

فيما تم استمرت العملية الثانية ١١ساعة، حيث تم إعادة بناء الفك العلوي ومنتصف الوجه للمريض بواسطة رقعة دموية عضلية من عظام الساق ليتم إعادة توصيلها بأوردة وشرايين الرقبة ميكروسكوبيًا، حيث قام د.إبراهيم الشرباصي بإجراء العملية بمعاونة الدكتور محمد ياسين ومحمد رشاد في تخصص جراحة الوجه والفكين والدكتور محمد إسماعيل في تخصص التخدير.

وكان تشخيص حالة المريض قبل إجراء العملية أنه يعاني من تأثر التنفس وعدم القدرة على البلع نتيجة لوجود ورم متقدم ملحوظ بسقف الحلق ومنتصف الوجه وقاع الجمجمة، مما استدعى إجراء العملية الأولى على الفور، كما كان يعاني من تشوه وظيفي وشكلي ناتج عن استئصال الورم وكان لذلك تبعات نفسية وشكلية على المريض مما استدعى إجراء العملية الثانية.

وتيسيرًا على منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تقوم مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بإجراء كافة العمليات داخلها ،دون تحميل المنتفعين مشقة الانتقال خارج المحافظة لإجراء العمليات .

فيما أشار بيان الهيئة؛ إلى عدد العمليات الدقيقة والحرجة والمتقدمة التي تم إجرائها بمستشفى السلام بورسعيد في الفترة من يوليو ٢٠١٩، وحتى الآن والتي تخطت ٢٠٠٠عملية متقدمة وذات مهارة؛ كما بلغ إجمالي العمليات التي تم إجرائها خلال تلك الفترة، والتي تراوحت حدتها ما بين عمليات كبرى ومتوسطة ومتقدمة وصغرى ١٠آلاف عملية.

وشملت العمليات التي تم إجرائها بالمستشفى تخصصات «القلب والصدر والمخ والأعصاب، والأنف والأذن، والجراحات الميكروسكوبية، العظام، والوجه والفكين، والتجميل» .

ومن جانبه أكد د.أحمد السبكي «رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل»، على أن الهيئة العامة للرعاية الصحية باعتبارها آداة الدولة الرئيسية في تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، تضع على رأس أولوياتها تقديم الرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة بأعلى جودة في أقرب مكان لهم دون الحاجة إلى السفر أو عناء قوائم الإنتظار.

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ولفت «السبكي» إلى أن العمليتان تم إجرائهما للمريض تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة ٣٠٠جنيه فقط، بينما بلغت تكلفة العمليتين في القطاع الخاص بحد أدنى ٣٠٠ألف جنيه وأقصى ٤٠٠ألف جنيه، وهو الأمر الذي يعكس حصول المواطن على الخدمة الطبية المتميزة وبأعلى جودة دون تحمل أعباء مالية على كاهله تحت مظلة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وثمن السبكي جهود الفريق الطبي بمستشفى السلام بورسعيد، ومؤكدًا على أن إجراء مثل هذه العمليات المعقدة والدقيقة والمستخدثة في نفس الوقت هي من أهم إنجازات منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأشار السبكي إلى أن كل المنشآت الطبية التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد والتي تضم (31)مركز وصحة أسرة، (8) مستشفيات كبرى وتخصصية كبرى، تعمل على تقديم أعلى مستويات الرعاية الطبية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي لشامل بالمحافظة، وبما يحقق الهدف الأول لإستراتيجية الدولة المصرية 2030 للتنمية المستدامة، والتي تنص على الإرتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وترتكز على المادة (18) من الدستور المصري الذي ينص على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.