شكرا لقرائتكم خبر عن «روساتوم» تنضم إلى المعاهدة العالمية للأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انضمت روساتوم إلى المعاهدة العالمية للأمم المتحدة، وذلك بعد تلقيها رسالة رسمية من ممثلي المنظمة الدولية تفيد الموافقة الرسمية على انضمامها إلى الميثاق، الذي يعد بمثابة أكبر مبادرات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة للشركات في جميع أنحاء العالم، حيث نجح في جمع أكثر من 13000 شركة من أكثر من 160 دولة.

كانت روساتوم قد أرسلت خطاباً إلى ممثلي الميثاق يؤكد التزامها بالمشاركة في المبادرة، وتأكيداً على أهمية دورها في دعم وتطبيق المبادئ العشرة الأساسية الذي تنص عليها المعاهدة العالمية للأمم المتحدة، والتي تتضمن حقوق الإنسان وعلاقات العمل والبيئة ومكافحة الفساد. كما التزمت روساتوم بجعل المعاهدة ومبادئها جزءًا من استراتيجية الشركة وثقافتها في الاعمال اليومية.

وقال أليكسي ليخاتسف، المدير العام للشركة: «تعتبر المعايير الاجتماعية، ومبادئ المسؤولية البيئية والسلامة البيئية جزءًا من نموذج الصناعة النووية»، مؤكداً أن استراتيجية الشركة تهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة. ووافقت روساتوم هذا الصيف، على سياسة الصناعة الموحدة بشأن التنمية المستدامة، حيث تعمل الشركة جاهدة إلى خلق ظروف مواتية للحياة، وذلك مع ضمان استدامة البيئة والموارد الطبيعية«.