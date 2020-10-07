شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يُكرًم الحاصلين على دورة المعهد القومي للاتصالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كرًم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من العاملين بإدارات الديوان العام ، والبالغ عددهم 35 موظفاً لحصولهم على شهادات اجتياز منحة وزارة الاتصالات في برامج الحاسب الآلي ، وذلك في حضور اللواء هشام شادي السكرتير العام "ورئيس مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة"، والأستاذ عامر نصر الدين مدير مركز التدريب.

حيث سلًم المحافظ المُكرًمين شهادات اجتياز المنحة التدريبية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات "NTI"،و التي تم تنفيذها بمركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة،مطالبا العاملين بأهمية الاستفادة من تلك المنحة في تطوير العمل وإحداث تغير إيجابي في الأداء،مؤكدا على أهمية استمرار تطوير منظومة تدريب للعاملين وتنوع الفئات المستهدفة من البرامج التدريبية ومواكبة التكنولوجيا بهدف تأهيل وصقل مهارات العاملين بالمحليات وخلق كوادر قيادية مدربة ومؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالعمل التنفيذي من خلال إتباع أساليب حديثة ومبتكرة ترتكز على التكنولوجيا الحديثة.

من جهته أوضح اللواء هشام شادي السكرتير العام ورئيس مجلس إدارة مركز التدريب ، أن المنحة استفاد منها عدد من العاملين بإدارات المحافظة والتي شملت إدارات: الأزمات، والتفتيش المالي والإداري،الأملاك،خدمة المواطنين،التخطيط والمتابعة،الحسابات ،البوابة الإليكترونية،الصناعات الحرفية،المتابعة،السياحة،مشروع النظافة ،التعاون،الشؤون المالية والإدارية،الاتصال السياسي،الموارد البشرية ، الأمن ، موضحا أن العاملين تم تدريبهم على استخدام عدد من برامج الحاسب الآلي التي يستخدمها العاملون في تلك الجهات وتساعدهم على إنجاز مهام عملهم في وقت أسرع وبكفاءة أفضل.