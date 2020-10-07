شكرا لقرائتكم خبر عن منها 7 مساجد بشمال سيناء.. الأوقاف تفتتح 21 مسجدًا الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفتتح وزارة الأوقاف 21 مسجدًا الجمعة 9 أكتوبر الجاري، في خمس محافظات منها 7 مساجد بشمال سيناء، ومسجدان بالإسكندرية من تنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبحسب بيان، الأربعاء، يصبح إجمالي ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (337) مسجدًا بزيادة (23) مسجدًا عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020، ومازالت الافتتاحات متوالية مستهدفة افتتاح 350 مسجدًا خلال هذين الشهرين.

مديرية أوقاف الإسكندرية

م اسم المسجد وعنوانه جهة التنفيذ 1 مسجد الشهيد/ أحمد منسي- سوق الجملة – برج العرب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الباسلة 2 مسجد الشهيد / مصطفي أحمد مصطفي- محور المحمودية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الباسلة

مديرية أوقاف شمال سيناء

3 مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش وزارة الأوقاف 4 مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش وزارة الأوقاف 5 مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش وزارة الأوقاف 6 عمورية قرية عمورية بئر العبد وزارة الأوقاف 7 ال عمار قرية رمانة بئر العبد وزارة الأوقاف 8 الغزلان حي الغزلان بئر العبد وزارة الأوقاف 9 التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف أسيوط

10 الهادي البشير – عزبة المراكبية البداري وزارة الأوقاف 11 Advertisements الرحمن – شو القنطرة – ابنوب وزارة الأوقاف 12 الري – ديروط وزارة الري 13 محمود سليمان – نزلة عبداللاه- ديروط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 14 الأحمدى – نزلة عبداللاه – ديروط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 15 الفتح الإسلامي – بانوب – ديروط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 16 بلال بن رباح – شلشن – ديروط جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 17 القاضي – حبلصه- القوصية جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف 18 الرحمن – عزبة يوسف- البداري جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف البحيرة

19 ابراهيم عبدالعال سيدى شحاتة – كفر الدوار جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الدقهلية

20 الديسة عزبة الديسة بني عبيد جهود ذاتية تحت وزارة الأوقاف 21 السوابعة ميت يعيش جهود ذاتية تحت وزارة الأوقاف