شكرا لقرائتكم خبر عن في المركز الثاني.. جامعة الزقازيق تحصد 5 جوائز تشجيعية في العلوم التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، فوز الجامعة بـ٥ جوائز تشجيعية في مجالات العلوم والترتيب الثاني بين الجامعات الحكومية من حيث عدد الجوائز، طبقاً لنتائج جوائز الدولة لعام 2019 جوائز النيل، والتقديرية، والتفوق، والتشجيعية والتي أعلنتها أكاديمية البحث العلمي، حيث فازت الدكتورة ريهام زكريا مصطفى أستاذ مساعد بكلية العلوم بجامعة الزقازيق بجائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم تخصص العلوم البيولوجية، بالإضافة إلى فوز الجامعة بعدد ٤ جوائز في مجال العلوم الزراعية وهم: الدكتورة ياسمينا محمد عبدالحليم الغزالي أستاذ مساعد بكلية طب بيطري الزقازيق، والدكتور مصطفى شكري مرسى عطا الله أستاذ مساعد بكلية طب بيطري الزقازيق، والدكتورة ميادة رجب فرج عوض المدرس بكلية طب بيطري الزقازيق، والدكتور أيمن عبدالعزيز سويلم مدرس بكلية طب بيطري الزقازيق.

وبحسب بيان، الأربعاء، هنأ رئيس جامعة الفائزين أبناء الجامعة بجوائز الدولة التشجيعية، متمنياً لهم دوام التفوق والتميز ورفع اسم جامعتنا العريقة عالياً بين الجامعات المصرية.

وقال الدكتور عثمان شعلان إن الفائزين من أبناءنا الباحثين هم مصدر فخر للجامعة، ومؤشر هام على نجاح خطة الجامعة لدعم أبنائها المتميزين وتشجيعهم على البحث العلمي والابتكار، مؤكدًا على الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتحفيز جميع الباحثين على العمل والمثابرة والوصول إلى الأهداف المرجوة.

وتتضمن جوائز الدولة التشجيعية 40 جائزة، إحدى عشرة جائزة في مجال العلوم الأساسية، بحيث يخصص ثلاث جوائز لفروع العلوم الأساسية في مجال الرياضيات والفيزيقا والجيولوجيا، وثلاث جوائز للعلوم الكيميائية وثلاث جوائز للعلوم البيولوجية وجائزتين للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم الأساسية، وعشر جوائز في مجال العلوم الزراعية بحيث تخصص ثمان جوائز في مختلف فروع العلوم الزراعية وجائزتين في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم المجالات الزراعية، وتسع جوائز في مجالات العلوم الطبية، منها سبع جوائز في مختلف فروع العلوم الطبية، وجائزتان للعلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم المجالات الطبية.