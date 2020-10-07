شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في دار السلام يلتقي المدير التنفيذى لمركز الاستثمار التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير محمد جابر أبوالوفا، سفير مصر لدى جمهورية تنزانيا المتحدة، بالدكتور Maduhu Kazi المدير التنفيذي الجديد لمركز الاستثمار التنزاني، حيث تناول اللقاء سُبُل تعزيز الإستثمارات المصرية بما يخدم جهود البلدين الشقيقين الرامية لتحقيق التنمية المستدامة، ويعزز الروابط الإقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تجمعهما.

وأكد أبو الوفا في تصريحاته أنه تم الاتفاق خلال المقابلة على تأسيس آلية تنسيق بين السفارة المصرية ومركز الاستثمار التنزاني لتقديم التسهيلات اللازمة للوفود الاستثمارية المصرية التى تقوم بزيارة تنزانيا، سواء فيما يتعلق بتوفير البيانات والمعلومات حول التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار وكذلك الفرص الإستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، فضلاً عن ترتيب اجتماعات للمستثمرين المصريين مع الجهات التنزانية المعنية.

من جانبه، أشاد المسئول التنزاني خلال المقابلة بالتنامي الملحوظ لاهتمام الشركات المصرية بإستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار فى بلاده، واستعداد المركز لتقديم كافة التسهيلات للوفود المصرية التى تقوم بزيارة تنزانيا بغرض الاستثمار، مؤكداً على الفرص العديدة المتاحة للاستثمار فى بلاده لاسيما فى مجالات التصنيع الغذائي والصناعة والأدوية والزراعة. كما استعرض كذلك الجهود التي تقوم بها الحكومة التنزانية لتحديث وتطوير الأطر القانونية المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، وأهمها قانون الاستثمار الجديد الذي يعكف الجانب التنزاني على الانتهاء منه ليكون جاهزاً للعرض على البرلمان الجديد عقب الانتخابات العامة المقرر اجراؤها في ٢٨ أكتوبر الجاري.