شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع مصري إيطالي للتوسع في استخدام الميكنة الزراعية لزيادة إنتاجية المحاصيل بالفيوم والمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، إن دور الميكنة الزراعية يشكل احد ادوات تخديث منظومة الزراعة المصرية لزياده الانتاجية للمحاصيل توفير الجهد والمال مما ينعكس على زيادة العائد من الزراعة، مشيرًا إلى اهمية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة لتوطين تقتنيات الزراعة الالية وتنفيد حملات ارشادية للحد من الاثار السلبية للحيازات الصغيرة على النهوض بالزراعة في مصر.

وأضاف«سليمان» في كلمته خلال اعمال مشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة بالمنيا والفيوم بالتعاون بين مصر وايطاليا ان هذه التحديات تستوجب تجميع الحيازات الزراعية من خلال برنامج وطني يعتمد على تنفيذ حملات توعية تشارك فيها جميع الوزارات المعنية بتطوير القطاع الزراعي ومنها وزارة الري للتوعية باهمية دور الميكنة الالية في حل مشاكل الانتاج الزراعي وتحسين خواص التربة وحل مشاكل المزارعين من خلال التوجه نحو برامج موسعة للزراعة الالية وتطويرها وفقا للظروف المصرية لضمان اعلي عائد وتخفيض تكلفة الانتاج حتي لا تتحول الزراعة إلى عبء على العاملين به.

واوضح رئيس مركز البحوث الزراعية ان اهمية المشروع تكمن في تقديم خدمات الميكنة الزراعية في 10٪ من اجمالي المساحة المنزرعة في مصر واستفاد منه 24 الف مزارع مشيرا إلى ان المشروع يهدف إلى تغطية زمام زراعي اكثر من 50 الف كم باستخدام المعدات الزراعية الحديثة.

وشدد «سليمان» على اهمية رفع كفاءة ادارة خدمات تاجير الالات والمعدات َتحسين إدارة محطات الميكنة الزراعية وزيادة فرص حصول اصحاب الحيازات الصغيرة على خدمات الميكنة وتسهيل استثمار مخرجات المشروع من اجل التنمية المستدامة للمجتمع مشيرا إلى ان ذلك يتم من خلال تحديث المعلومات عن مستجدات الميكنة الزراعية عالميا اعتمادا على تبادل المعلومات والزيارات بين مصر وايطاليا لنثل التقنيات الحديثة في مكال تحديث نظم الميكنة الزراعية في مصر.

ولفت إلى اهمية استكمال المسيرة الوطنية لميكنة المزارع لتعظيم الانتاج لمصلحة المزارع الصغير وترشيد استهلاك مياه الري بالتنسيق مع وزارة الري اعتمادا على معدات والالات حديثة يتم استخدامها في مجال تحديث منظومة الري مشددا على اهمية التعاون بين الوزارات المعنية لتحديث منظومة الميكنة الزراعية وتعميم الاستخدام في كافة مجالات القطاع الغذائي والمنتجات الغذائية ذات الاصل الزراعي.

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