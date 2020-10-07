شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القناة: شبكة انحدار جديدة ببورسعيد.. وإصلاح كسور مواسير الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس الإدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، تولي مهندسي وفنيي شبكات قطاع محافظة بورسعيد تطهير مطبق طريق الشاحنات عمار 2-3 اللبانة الجديدة، بالإضافة إلى تغيير وإصلاح خط طرد طلمبات المياه، نظرًا لتقادمها وبهدف تحسين الخدمة المقدمة للأهالي المنطقة، حيث تخدم محطة بحر البقر الجديدة أهالي بحر البقر بالكامل بجنوب بورسعيد، كما تمت أعمال إنشاء شبكة انحدار صرف صحي لخدمة مشروع 241 عمارة إسكان اجتماعي، و80 عمارة استثماري شرق كلية تربية رياضية ببور فؤاد.

وأكد «عصمت»، في بيان، الأربعاء، إصلاح الكسر بخط مياه الشرب قطر 10 بوصة بالمحطة الإنجليزية بمجمع محطات مركز ومدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية تحت إشراف مباشر من المهندس محمود حسونة رئيس المنطقة، بالإضافة إلى إنهاء إصلاح خط مياه 4 بوصة بعزبة الشيخ سليم بقرية 30 يونية، وخط قطر 6 بوصة بعزبة ابوعليان بالمحسمة القديمة، وتطهير بيارة الصرف الصحي بمنطقة بابوناجع الرئيسية.

وتابع أنه جرى إنهاء أعمال الإصلاح في خط مياه الشرب قطر 6 بوصة أمام محول الكهرباء بشارع أسيوط بحضور مسؤول الكهرباء حفاظا على سلامه أهالي المنطقة من حدوث أي ضرر، كما تم إصلاح خط 2 بوصة خلف شارع التحرير بمدينة القنطرة شرق القديمة، وإصلاح خط قطر 2 بوصة لعزبة الغطوس، كما تم إصلاح كسر بخط مياه المغذي لمبنى الأرصاد الجوية بمنطقة الـ 7 عمارات بالمجاورة الوسطى.