شكرا لقرائتكم خبر عن صقر يدعو «الهلال الأحمر» لتكثيف حملات التوعية من خطورة وباء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، الشكر والتقدير لما يقدمه الهلال الأحمر بالسويس من خلال خدمات جليلة، منها الإسعافات الأولية والتبرع بالدم وتعقيم وتطهير المنشآت والمصالح الحكومية ومراكز الشباب، مؤكدًا أهمية اختيار المكان والمنطقة التي يجري تطهيرها والتركيز على المناطق العشوائية التي تستحق أعمال التطوع.

وأكد المحافظ –بحسب بيان الأربعاء- دور الهلال الأحمر في التنسيق مع الصليب الأحمر الدولي في فترات الحروب والتحديات الكبيرة في العالم، وهو منظومة تخدم الإنسانية كما حدث أثناء الحرب من خلال عمل تطوعي كبير شهد له الجميع في جميع المجالات.

وطلب صقر من الهلال الأحمر تكثيف الجهود خلال الفترة القادمة وتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد اللواء عبدالمجيد صقر أن محافظة السويس قادمة للإمام خلال الفترة المقبلة وسوف تنفذ بها عدة مشروعات تنموية لصالح المواطن السويسي، مشيرًا إلى أن الدولة تدعم في عدة مجالات وسوف نرى السويس قريباً من أجمل المحافظات فالسويس مدينة باسلة عانت الكثير من ويلات الحروب ودافعت بكل ما تملك من أجل الوطن لذا تستحق كل تقدير واهتمام.

وفي نهاية اللقاء استعرضت المهندسة فوزية عبدالله، نشاط ودور المجلس القومي للمرأة والهلال الأحمر فرع السويس خلال الفترة السابقة.

وعقدت اللقاء بمقر المجلس القومي للمرأة لفرع السويس وقدمه محمد قاسم عضو المجلس الهلال الأحمر المصري بالسويس، بحضور أعضاء المجلس القومي للمرأة وأعضاء وشباب الهلال الأحمر المصري.

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