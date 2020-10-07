شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يزور سيوة لحل مشكلة الصرف الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والوفد المرافق له، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالواحة في إطار زيارته لمدة يومين لواحة سيوة، لبحث حلول عاجلة لخفض زيادة منسوب مياه الصرف الزراعى بالواحة والعمل على خفض منسوب الماء الأرضي ،بما يساهم في تحسين خواص التربة والصرف وخفض معدلات الملوحة فيها، بالإضافة إلى زيارة عدد من المواقع والمشروعات الزراعية بالواحة بهدف تحسين الانتاجية الزراعية والحفاظ على طبيعة الواحة.

حيث تفقد وزير الرى والموارد المائية ومحافظ مطروح مصرف الاذاعة البالغ طوله ٢٠ كم، واستمع إلى شرح حول أهمية المصرف لنقل المياه من بحيرة سيوة إلى القطاع الشرقي باعتبارها منطقة توسعات واستصلاح اراضي جديدة، كما تفقد محطة الخلط بمنطقة الدكرور وخزان تجميع المياه من المصارف بمنطقة الكاف .

وتشمل زيارة وزير الرى لواحة سيوة على مدار اليومين زيارة خززان الكاف لاعادة استخدام مياه مصرف الاذاعة عن طريق الخلط وكذلك محطتى أغورمى وخفض المنسوب، وكذلك زيارة منطقة الطبطاح ومرتزاق المقرر ريها بمياه مصرف الشحايم بعد ربطه بمياه مصر الاذاعة، وزيارة شبكة الخلط للبئر العميق والابار السطحية بمنطقة خنيس، وتفقد البئر العميق الجارى انشاؤه بمنطقة بنى بير، بالاضافة إلى زيارة أرض الشباب منطقة زهرة على مساحة 30 فدانا ،والتى تم تكيب شبكة رى حديث بها، كذلك زيارة محطة الصرف ببهى الدين، وعين زفان الطبيعية التي تم تطويرها، وزيارة محطة صرف فطناس 1، وكذلك بئر سطحى بمحطة الصرف التي تم التحكم به، ولقاء مع اللجنة الدائمة للرى والصرف بالواحة وشيوخ الواحة